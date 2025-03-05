خرج عن السكة وكاد يسبب كارثة.. حادث قطار متوجه من بغداد للانبار (صورة)

نيوز – محلي

تداول ناشطون على التواصل الاجتماعي صورة لحادث قطار خرج عن سكته لدى توجهه من منطقة خان باتجاه .

وبحسب الناشطين فأن "الحادث أدى الى الحاق اضرار بالعربات والسكة دون تسجيل اية خسائر بشرية".

