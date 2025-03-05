القبض على 11 شخصا يقومون بذبح المواشي النافقة وبيع لحومها في واسط (فيديو)

نيوز – محلي

افاد مصدر امني، اليوم الأربعاء، بان قوة امنية القت القبض على 11 شخصا يقومون بذبح المواشي النافقة وبيع لحومها في .

وقال المصدر لـ نيوز، ان "قوة امنية ضبطت مخزنا خاصا بذبح المواشي النافقة وبيع لحومها على المواطنين في واسط". وأضاف ان "القوة القت القبض على 11 شخصا كانوا يعملون في المخزن".

