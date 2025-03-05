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ضبط 16 متهماً متلبسين بالتجاوز على أرض حكومية وسرقة الأتربة منها
محليات
2025-03-05 | 12:21
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
501 شوهد
السومرية
نيوز – محلي
اعلنت هيئة
النزاهة
الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، عن تفكيك شبكةٍ مُؤلَّفةٍ من (16) مُتَّهماً، وضبطهم مُتلبّسين بسرقة الأتربة من إحدى الأراضي العائدة لوزارة الدفاع.
وقالت الهيئة في بيان ورد لـ،
السومرية
نيوز، ان "العمليَّة نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ وبإشرافٍ مباشرٍ من
قاضي
التحقيق، حيث أفادت بتأليف فريق عملٍ من مُديريٌْـة تحقيق بغداد؛ للتقصّي والتحرّي عن المعلومات التي وردت إليها، حول إقدام شبكةٍ مُؤلَّفةٍ من عددٍ من الأشخاص على سرقة أتربةٍ من أرضٍ عائدةٍ لوزارة الدفاع".
وأضافت ان "فريق العمل أسرع إلى موقع الأرض، بعد استحصاله الأمر القضائيّ الصادر عن
قاضي
تحقيق
محكمة
الكرخ الثانية، ولدى اضطلاعه بعمليَّة التحرّي والتقصّي عن صحَّة المعلومات التي تلقاها، تمكَّن من الإيقاع بـ (16) مُتَّهماً مُتلبّسين بسرقة الأتربة من أرضٍ تقع غرب العاصمة
بغداد
تعود لوزارة الدفاع".
وأكدت ان "العمليَّة، التي تمَّ تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع قوات الرد السريع، أسفرت أيضاً عن ضبط عجلاتٍ مُختلفةٍ، توزَّعت بين (8) لوريات، و (3) شفلات وحفارتين، فضلاً عن ضبط ختمين باسم معملٍ ومقلعٍ أهليَْين، ووصولاتٍ عائدةٍ للمعمل. داخل كرفان تمَّ نصبه وسط قطعة الأرض"، لافتة الى انه "تم تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه بصحبة المُتَّهمين الستة عشر، على
قاضي
التحقيق المُختصّ؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المُتَّهمين".
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