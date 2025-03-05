تظاهرة ليلية لمنتسبي الدفاع في البصرة (فيديو)

تظاهر العشرات من منتسبي وزارة الدفاع، الأربعاء، في محافظة للمطالبة بتسليمهم قطع الأراضي.

‎ وقال مراسل في البصرة، نظم العشرات من منتسبي في ‎محافظة وقفة احتجاجية في ساحة البحرية بالقرب من الحكومة المحلية للمطالبة بتسليمهم قطع الأراضي التي وعدوا بها ولم توزع.

وقال عدد من المتظاهرين، إن "المعلومات الجديدة تفيد بأن مقاطع الشهيد وسام التي تقع بين الزبير والبصرة والمخصصة لمنتسبي قد تمت إحالتها إلى المطور العقاري (الاستثماري) بطريقة مخالفة لتعليمات النهروان ومعسكر الغزلاني وبالتالي اغلب المنتسبين لم يحصلوا على تلك القطع الأمر الذي دعا العشرات للتظاهر ومناشدة رئيس الوزراء للتدخل العاجل".