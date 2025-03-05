كشف حقيقة طرد دبلوماسيين عراقيين من لندن

وقال المركز في بيان، "تداولت بعض وسائل التواصل الاجتماعي أنباءً تفيد بأن أبلغت عددًا من الدبلوماسيين بضرورة مغادرة الأراضي فورًا بسبب علاقاتهم المزعومة مع الحشد وإيران، ومنعتهم من الاستمرار في عملهم".

وأضاف "تحقق فريق "مركز أسبر" من صحة الادعاء، وبعد مراجعة المصادر الرسمية، بما في ذلك موقع سفارة جمهورية في لندن، لم يتم العثور على أي إعلانات أو بيانات تدعم هذه الادعاءات".

ولفت البيان الى أنه "لم تنشر أي وسائل إعلامية بريطانية أو عراقية معلومات حول طرد دبلوماسيين عراقيين من المتحدة بسبب صلاتهم بالحشد أو إيران"، مردفا "الادعاءات المتداولة حول طرد دبلوماسيين عراقيين من المتحدة بسبب علاقاتهم المزعومة بالحشد وإيران لا أساس لها من الصحة".