مصرع شخص بحادث سير في الموصل

أفاد مصدر محلي، مساء الأربعاء، بمصرع شخص بحادث سير في بمحافظة .

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وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "حادث سير بين سيارتين اسفر عن وفاة شخص أثناء عبوره الشارع قرب حي الثورة بمدينة الموصل".

يشار الى أن ومحافظات عراقية عدة تشهد بين مدة وأخرى، حوادث سير وتحديداً في الطرق الخارجية تسفر عن وفيات ومصابين، فضلا عن أضرار كبيرة في الممتلكات.