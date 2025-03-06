مؤسسة الشهداء تفعل رابط الضمان الصحي لتخفيف أعباء العلاج

وذكرت المؤسسة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الضمان الصحي يعد أحد أهم البرامج الخدمية للمؤسسة وأولوياتها الذي يهدف لحماية الشرائح المضحية من أبناء الوطن من الإنفاق غير المستطاع على الخدمات الصحية".وتابع، ان "الضمان سيسهم بمساعدة ومشاركتها بجزء من قيمة وكلفة الخدمات التي يتلقاها المرضى في القطاع الصحي".وأضاف، ان " الضمان سيشمل (الفحص السريري والمختبري والاشعاعي، المعالجة الفيزيائية، العمليات الجراحية، والإقامة في الأجنحة الخاصة داخل المستشفيات وغيرها من الاحتياجات التي توفرها هيئة الضمان الصحي".ودعت المؤسسة، إلى "ضرورة مشاركة المشمولين في الضمان الصحي عن طريق الدخول على الرابط الخاص ببوابة أور المشار اليه أدناه: