"شكولات زفرة".. صحة البصرة تفتح تحقيقاً مع منتسبة ظهرت بفيديو مسيء للمرضى

وذكرت في بيان ورد لـ نيوز، أنه "تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا فيديوياً لأحدى منتسبات مستشفى التعليمي تسيء فيه إلى مرافقي المرضى، وبدورها دائرة صحة تشدد على حرصها العالي واحترامها الكبير للمواطن وحقوقه في تلقي العناية الطبية والصحية بمؤسساتها الصحية كافة".وأكدت الدائرة، "احالة المنتسبة التي ظهرت بالفيديو إلى التحقيق لانزال أقصى العقوبات بحقها في حال ثبوت ادانتها".وفي وقت سابق، اثارت منتسبة في مستشفى التعليمي الجدل بعد تصريح مسيء للمرضى بمقطع فيديو على صفحتها الشخصية.وأثار الفيديو موجة من الغضب، بعد ظهورها وهي تتحدث عن تعرضها للإجبار على التعامل مع المرضى الراقدين، مستخدمة أوصافًا غير لائقة بحقهم، ووصفتهم بـ "الزفرة" وعبارات أخرى أثارت استياء الجمهور.ودعا ناشطون إلى فتح تحقيق رسمي في الحادثة، مؤكدين ضرورة احترام المرضى والحفاظ على أخلاقيات العمل الطبي.ادناه الفيديو: