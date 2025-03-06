القبض على شخصين بحوزتهما أسلحة في الديوانية

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ نيوز، أنه "بإشراف شخصي مباشر من قبل قائد شرطة محافظة اللواء نجاح سلطان، وبناء على معلومات مؤكدة من قبل المصادر الخاصة ألقت مفارز مكافحة الجريمة المنظمة بمتابعة مديرها فضلا عن عدد آخر من الضباط والمنتسبين القبض على شخصين وجد بحوزتهم كميات مختلفة من الأسلحة والمعدات الأخرى".وأضافت، أنه "تم التحقيق معهم من أجل عرضهم على بغية تقرير مصيرهم".