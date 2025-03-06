في الأنبار.. اعتقال عصابة لسرقة "الماستر كارد"

أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، باعتقال عصابة لسرقة "الماستر كارد" في محافظة .

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إنه "تم الاطاحة بعصابة الكترونية بالأنبار من قبل جهاز الوطني تتكون من ستة اشخاص والتحقيق للكشف عن الآخرين".

وأضاف المصدر أن "العصابة قامت بسرقة الماستر وتخطط لعمليات اخرى"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.