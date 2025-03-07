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تفاصيل لما سيحصل في العراق للأيام الأربعة المقبلة.. استعدوا
محليات
2025-03-07 | 01:55
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
9,898 شوهد
السومرية
نيوز – محلي
توقعت هيئة الانواء الجوية، اليوم الجمعة، استمرار تساقط الامطار حتى الثلاثاء المقبل.
وقالت الهيئة في بيان ورد لـ
السومرية
نيوز، ان "طقس المنطقتين
الوسطى
والجنوبية ليوم غد السبت سيكون صحوا الى غائم جزئي يتحول بعد الظهر الى غائم مع أمطار في أماكن متفرقة منهما تكون رعدية أحيانا، اما المنطقة الشمالية فيكون غائما ممطرا ودرجات
الحرارة
تنخفض بضع درجات في المنطقتين
الوسطى
والشمالية وترتفع قليلا في المنطقة الجنوبية"، مبينة ان "طقس الاحد المقبل سيكون على العموم غائم جزئي الى غائم مع هطول امطار متفرقة في المنطقتين
الوسطى
والشمالية تكون رعدية أحيانا ودرجات
الحرارة
تنخفض قليلا في المنطقة
الوسطى
ومقاربة في المنطقتين الشمالية والجنوبية".
وأضافت ان "الطقس ليوم الاثنين المقبل سيكون في كافة المناطق غائم جزئي الى غائم على العموم مع زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة من البلاد، اما درجات
الحرارة
تكون متقاربة في المنطقتين
الوسطى
والجنوبية وترتفع قليلا في المنطقة الشمالية"، لافتة الى ان "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحوا الى غائم جزئي في المناطق كافة مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة من البلاد، ودرجات
الحرارة
ترتفع في عموم البلاد".
وتابعت ان "درجات
الحرارة
العظمى المتوقعة ليوم غد السبت ستسجل في ذي قار 24 مئوية والبصرة 23 مئوية والمثنى 22 مئوية اما بغداد 19 مئوية وفي أربيل 17 مئوية ودهوك 14 مئوية والسليمانية 13 مئوية".
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