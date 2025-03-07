تفاصيل لما سيحصل في العراق للأيام الأربعة المقبلة.. استعدوا

نيوز – محلي

توقعت هيئة الانواء الجوية، اليوم الجمعة، استمرار تساقط الامطار حتى الثلاثاء المقبل.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ نيوز، ان "طقس المنطقتين والجنوبية ليوم غد السبت سيكون صحوا الى غائم جزئي يتحول بعد الظهر الى غائم مع أمطار في أماكن متفرقة منهما تكون رعدية أحيانا، اما المنطقة الشمالية فيكون غائما ممطرا ودرجات تنخفض بضع درجات في المنطقتين والشمالية وترتفع قليلا في المنطقة الجنوبية"، مبينة ان "طقس الاحد المقبل سيكون على العموم غائم جزئي الى غائم مع هطول امطار متفرقة في المنطقتين والشمالية تكون رعدية أحيانا ودرجات تنخفض قليلا في المنطقة ومقاربة في المنطقتين الشمالية والجنوبية".

وأضافت ان "الطقس ليوم الاثنين المقبل سيكون في كافة المناطق غائم جزئي الى غائم على العموم مع زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة من البلاد، اما درجات تكون متقاربة في المنطقتين والجنوبية وترتفع قليلا في المنطقة الشمالية"، لافتة الى ان "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحوا الى غائم جزئي في المناطق كافة مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة من البلاد، ودرجات ترتفع في عموم البلاد".

وتابعت ان "درجات العظمى المتوقعة ليوم غد السبت ستسجل في ذي قار 24 مئوية والبصرة 23 مئوية والمثنى 22 مئوية اما بغداد 19 مئوية وفي أربيل 17 مئوية ودهوك 14 مئوية والسليمانية 13 مئوية".