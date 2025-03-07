الأرض تبتلع عجلات مركبة في الديوانية.. (فيديو)

نيوز – محلي

تناقل ناشطون على التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه تعرض احد شوارع الى الخسف بعد مرور عجلة نفايات.

وبحسب الناشطون فأن "رداءة تنفيذ تبليط الشارع في قضاء جنوبي أدى هذا الخسف". فيما وصف اخرون ان "ما حصل هو ابلاع الأرض لعجلات مركبة النفايات".

