القبض على زعيم اكبر اقتصاديات في العراق

وقال السلامي في تدوينة على منصة X تابعتها نيوز، انه "تم القاء القبض على زعيم اكبر اقتصاديات في اثناء وجوده في وزارة الاعمار و الاسكان بهيئة تنظيم المدن".فيما كشف مصدر نيابي ان "المعتقل هو كامران دلشاد علي والذي القي القبض عليه في مقر تنظيم المدن داخل وزارة الإعمار".