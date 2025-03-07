المياه دخلت المنازل.. الامطار تغرق المدن السكنية والاحياء بالنجف والديوانية (صور وفيديوهات)

وتظهر فيديوهات خاصة بالسومرية حجم الاضرار والغرق التي تعرضت اليها منازل المواطنين والشوارع الطينية التي أصبحت معدومة ولا يمكن التنقل عليها.وحاولت فرق الدفاع المدني، السيطرة على المياه من خلال فتح المجاري الموجودة في ازقة المناطق على امل سحب المياه او تقليلها.ادناه الصور والفيديوهات: