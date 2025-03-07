بعد سنوات من المعاناة.. افتتاح جسر الفتحة لربط صلاح الدين بكركوك غدا

وقال مصدر محلي لـ نيوز، انه "بعد أكثر من عشرة أعوام على استمرار معاناة المواطنين ودفعهم مبالغ لقاء عبورهم من على الجسر العائم".واضاف "يوم غد سيتم افتتاح الفتحة الذي يربط محافظة بمحافظة كركوك" .