شرطة بغداد تنقذ مواطنين من حريق كبير في البتاوين

وقال المصدر لـ نيوز، انه "تمكنت فرق الإنقاذ في قسم شرطة الكرادة، بالتعاون مع دوريات النجدة ومفارز أفواج التابعة إلى قيادة شرطة الرصافة، من إخلاء عدد من المواطنين وإنقاذ شخص كان محاصرًا بين النيران، وذلك بعد اندلاع حريق كبير في إحدى البنايات السكنية ضمن منطقة البتاوين".واضاف أن "الفرق المختصة استجابت بسرعة للحادث، حيث عملت على إجلاء السكان وتأمين محيط الحريق، إلى جانب إنقاذ أحد المواطنين الذي كان عالقًا وسط النيران".