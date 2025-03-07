البصرة.. انقطاع التيار الكهربائي عن قضاء الزبير لأكثر من 8 ساعات



تعرض قضاء في محافظة البصرة، إلى انقطاع تام للتيار الكهربائي استمر لأكثر من ثماني ساعات متواصلة، وذلك نتيجة عارض فني.



وقال مصدر محلي، لـ نيوز، ان "الفرق الهندسية والفنية تعمل على إصلاح الخلل وإعادة تشغيل المحطات المتوقفة في أسرع وقت ممكن".