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بدءاً من اليوم العراق بلا غاز إيراني.. ترجيحات بصيف قاس والكهرباء تعلق
محليات
2025-03-08 | 02:12
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
4,444 شوهد
السومرية
نيوز – محلي
لن يتمكن العراق، بدءاً من اليوم السبت، من استيراد الغاز الإيراني اللازم لتشغيل محطات الكهرباء في عموم البلاد، فيما اكدت الوزارة انها لم تتلقى حتى الان أي اشعار بوقف التعامل مع استيراد الغاز.
وقال عضو
لجنة
النفط والغاز في البرلمان، سعدون اللامي، إن "العراق لا يمتلك بدائل في الوقت الراهن، من أجل استمرار تشغيل المحطات الكهربائية".
وأضاف أن "انقطاع الغاز الإيراني سيؤدي إلى انخفاض ساعات تجهيز الكهرباء"، مرجحاً "صيفاً قاسياً في
بغداد
وبقية المحافظات".
فيما اكد المتحدث باسم الوزارة
احمد
موسى
لـ
السومرية
نيوز، ان "الولايات المتحدة كانت تمنح
العراق
اعفاءات لانها كانت تستعلم مدى جدية
العراق
بتأهيل حقول الغاز الوطنية واعتماد الغاز الوطني والشروع بانشاء محطات الطاقات المتجددة والشمسية ومحطات تدوير النفايات"، مبينا ان "واشنطن كانت تراقب مشاريع
العراق
في تقليل الاعتماد على الغاز والوقود الاحفوري وعلى هذا الاساس كانت تمنح الإعفاءات".
وذكر ان "الاعفاء الممنوح لمدة اربعة اشهر وينتهي اليوم"، مشيرا الى ان "هناك جهود حكومية للحصول على اعفاء اخر ريثما تكتمل حقول الغاز الوطنية".
واكد ان "الحكومة العراقية ووزارتي الكهرباء والنفط كانت تعمل بمعزل عن الحصول على اعفاء او غيرها منذ اليوم الاول على استغلال الغاز الوطني لتاهيل حقول الغاز الوطنية وايقاف حرق الغاز المصاحب"، لافتا الى ان "وزارة الكهرباء كانت تعمل على تنويع مصادر الغاز وهذا ما حققته من اتفاقية وقعت فعليا مع تركمانستان لاستيراد 20 مليون متر مكعب من الغاز يوميا".
واعرب
موسى
عن امله "اكمال الاجراءات المتعلقة بهذه الاتفاقية لكي تدخل حيز التنفيذ"، موضحا ان "الوزارة ماضية بتنويع مصادر الطاقة من خلال مشاريع الدورة المركبة التي تنتج الطاقة بواقع 4000 ميغاواط لا تعتمد على الوقود والغاز وايضا مشاريع الطاقات الشمسية التي لا تعتمد على الوقود والغاز ومشاريع تدوير النفايات التي لا تحتاج الى الوقود والغاز ومشاريع الربط الكهربائي التي تحتاج الى الوقود والغاز".
وبين ان "الفرص الاستثمارية التي تحاول الوزارة ان تنشئ بموجبها المحطات البخارية بواقع 15000 ميغا واط تعمل على الوقود المحلي اي ان الوزارة منذ وقت ليس بالقصير وهي تعمل على تقليل الاعتماد على الوقود المستورد وتعمل على تنويع مصادر الغاز ومصادر الطاقة"، لافتا الى انه "في حال توقف الغاز المستورد، هناك جزء من المحطات سيتاثر هذا التاثر مع ذروة الاحمال الصيفية وسيكون واضحا".
واكد ان "الحكومة العراقية عملت على تنسيق عالي تمثل بقرارات لوزارة النفط باستيراد 600 مقمق من الغاز من خلال نصب منصات الغاز المسال العائمة في موانئ العراق، وهذا جاري العمل عليه ومن المفترض انها تكون مؤقتة وان تنتهي اعمالها قبل الصيف المقبل وهذا سوف يسد جزءا كبيرا اذا توقف الاستيراد"، مبينا "اننا نعتمد على الغاز المستورد الان بتوليد من 8000 الى 9000 ميغاواط وفي حال توقفها سوف نتأثر لكن هناك بدائل".
وبين انه "لغاية الان لم تتلقى الوزارة اي اشعار رسمي بوقف التعامل مع استيراد الغاز"، موضحا ان "الوزارة تامل اكمال الاجراءات المتعلقة بتدقيق الشركة التي تقوم بدور الوساطة بنقل الغاز من تركمانستان الى العراق".
وبين ان "وزارة النفط هي المعنية باستيراد الغاز وحصلت على موافقة حكومية باستيراد 600 مقمق من الغاز من خلال نصب منصات الغاز المسال في موانئ
العراق
"، موضحا ان "الكهرباء تعمل على تفعيل مبادرة البنك المركزي من خلال تحويل المباني الحكومية الى منظومات الطاقة الشمسية واطلاق قروض صغيرة جدا للمواطنين من اجل شراء منظومات الطاقة الشمسية".
وذكر ان "543 مبنى حكومي سيتم تحويله الى منظومات للطاقة الشمسية".
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