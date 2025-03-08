مركز الأمن السيبراني العراقي يحذر من رسالة احتيالية انتشرت على فيسبوك

نيوز – محلي

حذر السيبراني العراقي، اليوم السبت، من رسالة احتيالية انتشرت على .

وقال المركز في بيان ورد لـ نيوز، ان "الكوادر الفنية في السيبراني رصدت رسالة احتيالية انتشرت على منصة تدعي أن الحساب الذي يتم استهدافه سيتم تعطيله بسبب انتهاك سياسات المنصة وتطلب من صاحب الحساب فتح رابط الكتروني للتحقق من هويته".

واضاف ان "هذه احتيالية وتهدف إلى سرقة الحسابات الإلكترونية عبر أسلوب التصيد الاحتيالي (Phishing) حيث يقوم المهاجمون بإنشاء مواقع وهمية تشبه صفحات تسجيل الدخول الرسمية لخداع المستخدمين وسرقة بياناتهم".

وأوصى المركز بما يلي:

-يجب التأكد من أن عنوان الموقع مكتوب بشكل صحيح ولا يحتوي على أي أخطاء إملائية أو رموز غريبة قد تشير إلى أن الموقع مزيف.

-تجنب فتح الروابط المجهولة أو المشبوهة.

-تحقق من صحة الروابط باستخدام مواقع مثل VirusTotal قبل النقر عليها.