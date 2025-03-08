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السوداني: أكثر من مليون وحدة سكنية قيد الإنشاء ضمن الإجازات الاستثمارية

محليات

2025-03-08 | 05:55
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
السوداني: أكثر من مليون وحدة سكنية قيد الإنشاء ضمن الإجازات الاستثمارية
413 شوهد

السومرية نيوز ـ محليات

افتتح رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مصنع الضواري للحديد والصلب، ومصنع أدوية الأمراض السرطانية، وجسر الفتحة الرابط بين محافظتي صلاح الدين وكركوك، فيما اكد ان أكثر من مليون وحدة سكنية قيد الإنشاء ضمن الإجازات الاستثمارية

وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " السوداني، افتتح اليوم عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، ثلاثة مشاريع مختلفة، هي كل من؛ مصنع الضواري للحديد والصلب، في ناحية سليمان بيك بمحافظة صلاح الدين، ومصنع (هيدروجين) لصناعة أدوية الأمراض السرطانية في محافظة كربلاء المقدسة، وجسر الفتحة على نهر دجلة، الرابط بين محافظتي صلاح الدين وكركوك.

وثمن السيد السوداني "جهود المحافظين والمسؤولين وشركات القطاع الخاص المنفذة لهذه المشاريع المهمة، مؤكداً أن مشاريع البنى التحتية تمثل أولوية على خط البرنامج الحكومي، سواء كانت مشاريع متلكئة أو ما تدمر منها من قبل عصابات داعش الإرهابية".

وأشار إلى ان " جسر الفتحة الذي تعرض للتدمير اثناء الحرب على داعش، وزيارة سيادته الموقع في آب 2023، وكانت نسبة الانجاز اقل من 40%، وبعد التوجيه بإزالة المعوقات، وبجهود وحرص المحافظة والعاملين والشركة المنفذة، جرى اكمال الجسر وتعديل تصميمه، ليتحمل مرور انابيب النفط والغاز، بجانب وظيفته ضمن شبكة النقل والمواصلات."

وتابع، ان "الاستثمار في البنى التحتية للنقل ينعكس على المدى المتوسط والبعيد في خلق الوظائف وتنمية النشاط الزراعي والصناعي"، مبينا ان "مصنع الضواري للحديد والصلب، من مشاريع القطاع الخاص الناجحة، ونفذ بمواصفات حديثة، ويساهم بالمواد الأولية والمقاطع الحديدية لدعم حركة البناء".

وأضاف، ان " أهمية المصنع في ظل تنامي عملية البناء والحاجة المتزايدة للمواد الانشائية"، لافتا الى ان "اكثر من مليون وحدة سكنية قيد الإنشاء في ضوء الاجازات الاستثمارية الممنوحة، ونحن بحاجة الى المزيد من مشاريع مواد البناء".

وبين السوداني: " توطين الصناعة الدوائية متجه لتوفير الاموال بالعملة الأجنبية، وتوظيف ابنائنا من ذوي الاختصاصات العلمية والصيدلانية"، مضيفا انه "يمثل الاتجاه نحو الصناعة الدوائية منصة ريادية في المنطقة لتوفير أكثر انواع الادوية تعقيداً، وبكلف معقولة".

واردف: ان "مصنع الضواري لإنتاج الحديد والصلب، هو أحد مشاريع القطاع الخاص، بطاقة تصميمية تبلغ 570 الف طن/ سنة، وسينتج في المرحلة الاولى حديد تسليح بمختلف القياسات، وتتضمن المرحلة الثانية انتاج الشيلمان المتنوع الاستعمالات، فيما ستخصص المرحلة الثالثة لإنتاج حديد البليت".

ولفت الى ان "مصنع (هيدروجين)، فيندرج ضمن مساعي الحكومة لتوطين الصناعة الدوائية، وتتضمن المرحلة الأولى منه إنتاج (7) أنواع من أدوية الأمراض السرطانية، فيما تشمل المرحلة الثانية انتاج أدوية معالجة السرطان على شكل حقن (فيالات) وامبولات".

واكد السوادني، ان "جسر الفتحة بمحافظة صلاح الدين، فهو أحد المشاريع المتلكئة، وتم انجازه بعد زيارة السيد رئيس مجلس الوزراء للمشروع عام 2023، وتوجيه سيادته بتذليل العقبات وتأمين تخصيصات المشروع بالكامل، ليتم الانجاز بفترة قياسية، وهو بطول 540 متراً ويربط محافظة صلاح الدين بالمحافظات الشمالية عن طريق محافظة كركوك، كما يعد منفذاً مهماً لمرور المنتجات الزراعية والبضائع، فضلاً عن تمرير الأنابيب النفطية القادمة من كركوك من أسفله باتجاه مصفى الصمود".
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