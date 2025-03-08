مشهد غير مسبوق.. صحراء السماوة تتحول إلى بيضاء

وقال في مقطع مصور ورد لـ نيوز، "كميات الثلوج التي تساقطت في كانت كبيرة، وحولت المنطقة بالكامل إلى مناطق ثلجية بيضاء".وأكد أن هذه الظاهرة مرتبطة بالتغير المناخي العالمي، حيث أشار إلى أن "هذا هو نتيجة مباشرة للاختلالات المناخية التي تحدث عندما لا يتم التحكم في التصرفات البيئية، مما يؤدي إلى تغيرات غير متوقعة في أنماط الطقس".ويعد تساقط الثلوج في المناطق الصحراوية مؤشرا على الاضطرابات المناخية التي يشهدها العالم، والتي تؤثر بشكل مباشر على الطبيعة والنظم البيئية.