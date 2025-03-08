بغداد.. "خان دلة" التاريخي ينهار أمام الأمطار

هذا الخان التاريخي، الذي يقع في قلب العاصمة العراقية في الرشيد، يعتبر شاهداً على عراقة وتاريخها، حيث تم بناؤه في العهد العثماني على يد السلطان خان، أحد سلاطين العثمانية.يعد خان دلة واحداً من أقدم الخانات في بغداد، وكان يستخدم كمنزل ومكان استراحة للتجار والمسافرين الذين يعبرون العاصمة في العهد العثماني. يتميز بتصميمه المعماري الفريد الذي يعكس التراث العثماني، ويعد من المعالم الثقافية والتاريخية التي تحمل بين جدرانها ذاكرة أجيال متعددة.