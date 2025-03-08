للمدارس فقط.. ذي قار تعلن تعطيل الدوام الرسمي غداً

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الحقوقي سليم، في بيان ورد لـ نيوز، أن "مجلس محافظة قرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد".وأشار الى ان "العطلة للمدارس في عموم فقط".