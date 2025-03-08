المحافظات التي قررت تعطيل دوام المدارس غداً

أعلنت عدد من المحافظات العراقية، تعطيل دوام المدارس يوم غد وذلك بسبب الأحوال الجوية.

وأعلنت مديريات التربية في تعطيل دوام المدارس ليوم غد الأحد بسبب الأحوال الجوية.

وقرر محافظ جاسم الخطابي تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد في المدارس فقط نتيجة استمرار هطول الامطار.

وأعلن مجلس محافظة ذي قار، اليوم السبت، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاحد للمدارس فقط.



كما أعلنت تربية محافظة المثنى، اليوم السبت، تعطيل الدوام الرسمي للمدارس كافة ليوم غد الاحد.

بدوره، أعلن محافظ محمد الدليمي تعطيل الدوام الرسمي في المدارس يوم غد الأحد، نظرا لغزارة الأمطار.

وأعلن مجلس محافظة تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد للمدارس فقط بسبب الاحوال الجوية.

وقررت تربية محافظة ديالى تعطيل الدوام في المدارس يوم غد الأحد بسبب الأحوال الجوية.

وكذلك قررت مديرية تربية صلاح الدين تعطيل دوام المدارس بقضاء سامراء ليوم غد الأحد.

ووجه المدير العام لتربية ميسان جواد كاظم سلطان بتعطيل الدوام الرسمي لجميع مدارس المحافظة ليوم غد الاحد لفسح المجال للجهات المختصة في سحب مياه الأمطار.

وقررت مديرية تربية النجف تعطيل المدارس الكرفانية فقط داخل مركز المحافظة بأقضيتها ونواحيها ومدارس شارع المعمل (البراكية) وحي النداء.



الى ذلك، أعلنت محافظة واسط، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد، من أجل اتمام تصريف مياه الامطار من المناطق غير المخدومة والمدارس والسيطرة على السيول.

وفي بابل، وبسبب سوء الأحوال الجوية وغزارة الأمطار، قرر مجلس المحافظة تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد 2025/3/9 عدا الدوائر الأمنية والخدمية.