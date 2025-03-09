مع الامطار والغرق.. مديرية المرور تصدر تحذيرا للسائقين

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "في ظل الأجواء الماطرة ، يتوجب الالتزام العالي بقواعد السير الآمن تجنباً لوقوع الحوادث المرورية لا سيما في والخارجية لذا نهيب بسائقي المركبات القيادة بحذر وانتباه ووضع مسافة أمان كافية بين المركبات لتجنب الوقوف المفاجئ وكذلك الابتعاد عن قيادة المركبة بسرعة".وشددت على "التأكد من شروط والأمان في المركبة".