النزول بالحوضيات "استعراض بهلواني".. موقف نيابي عن "فشل الأمانة بأول اختبار"

وقال عضو النقل والاتصالات الفتلاوي ، للسومرية نيوز، ان "موجة الامطار كانت اول اختبار لامانة لكنها فشلت فيه، وكذلك البلديات الأخرى في اغلب محافظات العراق، حيث غمرت المنازل بالمياه الآسنة في أول موجة مطر حقيقية".وقال الفتلاوي ان "مشاريع البنى التحتية من الضروري الاهتمام برصانتها، لكن ما حدث في الشوارع سببه الاعتماد على شرمات غير رصينة لتنفيذ المشاريع، ومن يقف وراء هذه الشركات من الكتل والاحزاب السياسية المتنفذة وتدخلها في العمل".وحمّل الفتلاوي "مدراء مجاري المحافظات المسؤولية وذلك لعدم صيانة شبكات الصرف الصحي على مدار السنة"، معتبرا انه "من غير المنطقي استخدام الصاروخية والحوضيات لسحب المياه فهذه ليست حلول بعد صرف مليارات الدنانير على مشاريع المجاري والبنى التحتية".واعتبر أن "المحافظين ومدراء المجاري يستعرضون اثناء هطول المطر وغرق الشوارع باستعراض بهلواني"، متسائلا: "اين الاموال التي صرفت على شبكات المجاري وعلى محطات رفع وتصريف المياه ليتم اللجوء الى هذا العمل الـ"تلزيگ" عبر سحب المياه".