سيول تقتحم مناطق غرب كربلاء وتتسبب بأضرار في 20 منزلا

وقال التميمي في حديث لـ نيوز، إن "أكثر من 20 منزلا في منطقة الزكاريط غرب تضررت جراء السيول القادمة من المناطق الصحراوية وشمال السعودية، دون تسجيل اي اصابات او وفيات بشرية لغاية الان".وأضاف التميمي، أن "فرق الدفاع المدني مستمرة مع الجهات الساندة لتقديم الدعم الطارئ لهذه المناطق".يشار الى ان السيول القادمة من الجوار جراء الأمطار الغزيرة وصلت لمحافظات وميسان وواسط وأجزاء من والأنبار، وتسببت بخسائر مادية فقط، فيما استنفرت فرق الدفاع المدني كوادرها لإخلاء المدنيين الساكنين في تلك المناطق.