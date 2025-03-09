احتجاجاً على نقص الخدمات.. قطع الطريق الرابط بين قضاء الحمزة الشرقي والديوانية

كما قال المتظاهر المرجاني انه "تم نصب خيم الاعتصام وذلك بسبب الوعود "الكاذبة" التي قطعها لهم المسؤولين بتبليط الشوارع"، لافتا الى ان "هذا التصعيد جاء ايضاً نتيجة إهمال السابقة والحالية مما يصعب عليهم بعد المطر وصول طلبتهم الى المدارس والمريض الى المستشفى وتسوقهم من محال المدينة".الصور ادناه: