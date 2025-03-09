الأنواء الجوية تحذر من جديد: الأمطار ستعود

نيوز – محلي

اصدرت هيئة الانواء الجوية، اليوم الاحد، تحذيرا جديدا حول معاودة سقوط الامطار.

وقالت الهيئة في خبر نشرته الصحيفة الرسمية وتابعته نيوز، ان "الأمطار ستعاود الهطول في شمال وغرب ووسط البلاد".

وأضافت ان "سقوط الامطار سيكون يوم غد الإثنين الموافق الـ10 من آذار الحالي".

وشهدت عدد من المحافظات العراقية بينها خلال اليومين الماضين امطار غزيرة أدت الى غرق الشوارع ودخول المياه الى المحال التجارية والمنازل، ما دفع الى اعلان في جميع مدارس .