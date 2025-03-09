عطلة للعراقيين الاحد

نيوز – محلي

يعد يوم الاحد المقبل، رسمية لكل .

ووفق قانون العطل الرسمية رقم 12 لسنة 2024، فأن يوم الاحد الموافق الـ16 من آذار الحالي سيكون رسمية.

ويصادف هذا اليوم ذكرى جرائم البعث الصدامي بحق الشعب (حلبجة، الانفال، المقابر الجماعية، الانتفاضة الشعبانية، قتل العلماء والأحزاب).