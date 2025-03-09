انهيار جزء من سقف مديرية تقاعد ذي قار على المراجعين

نيوز – محلي

انهار جزء من سقف مديرية تقاعد ذي قار، اليوم الاحد، على المراجعين ما أدى الى تسجيل إصابات.

وقال مراسل نيوز، ان "جزءا من سقف مديرية تقاعد سقط اليوم، على المراجعين". وأضاف ان "الحادث أدى الى إصابة 3 مراجعين بجروح".

