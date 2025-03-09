بعد موجة الامطار الأخيرة.. هذا حال مديرية بلدية الدورة (فيديو)

نيوز – محلي

تناقل ناشطون التواصل الاجتماعي، اليوم الاحد، مقطع فيديو يظهر فيه واقع حال مديرية بلدية الدورة بعد موجة الامطار التي شهدتها العاصمة اليوم.

وبحسب ناشطون فأن البعض منهم وصل هذا الحال بالمثل المعروف "باب مخلوع" في إشارة الى ان البلدية هي المسؤولة عن سحب مياه الامطار من الشوارع الا ان مدخل بنايتها يعاني من الغرق.