قرار حكومي يخص مالكي ثلاث فئات من المركبات

نيوز – محلي

أصدرت العامة، اليوم الاحد، قرارا يخص المركبات المسجلة في نظام التسجيل القديم، والفحص المؤقت ، والمشروع الموازي.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ نيوز، انه "تقرر تمديد العمل بالبيان رقم ( 7 ) لعام 2024 المتضمن مراجعة مالكي المركبات المسجلة في نظام التسجيل القديم، والفحص المؤقت ، والمشروع الموازي الى مواقع تسجيل المركبات ضمن مديريات مرور والمحافظات ولمدة شهرين لغرض تسجيلها ضمن نظام المشروع الوطني اعتباراً من الـ15 من اذار الحالي".

وأضافت انه "يعاقب المتخلف عن المراجعة بغرامة مالية مقدارها (100) الف دينار استناداً لأحكام المادة (125 1 أ ) من قانون المرور رقم (8) لسنة 2019 واتخاذ الاجراءات القانونية الاخرى بحق المركبة المخالفة".