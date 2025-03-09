القيسي يقترح توفير منظومات الطاقة الشمسية

وقال القيسي في بيان، "مع دخول قرار حظر استيراد الإيراني حيز التنفيذ فان تبادل الاتهامات السياسية لن توفر الكهرباء للعراقيين بل يجب الانصراف فورا نحو الحلول وأن لا يترك المواطن تحت جشع أصحاب المولدات".

وأضاف "نقترح توفير منظومات الطاقة الشمسية ذات الاستخدام المنزلي وبأسعار مدعومة من ريثما نجد مصادر بديلة للغاز".