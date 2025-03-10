مستويات لا تشبه ما قبل رمضان.. نظرة تفصيلية لشوارع بغداد المزدحمة الان

نيوز-محليات



تشهد شوارع العاصمة بغداد، حركة مرور جيدة نسبيًا مع تسجيل ازدحامات في معظم الشوارع الرئيسية والتجارية في مركز العاصمة، لكن عمومًا فان مستويات الازدحامات منذ بدء شهر رمضان تبدو اقل منها في الأيام الماضية قبل حلول الشهر.





ويبدو أن الأثر الأكبر لتراجع الازدحامات جاء بسبب جلوس المواطنين في منازلهم وتأجيل جميع المشاوير والاعمال والمعاملات والمراجعات الى دوائر الحكومة بسبب الصيام، وسط توقعات بان تعود مستويات الازدحامات لمستويات اكبر بعد أيام عيد الفطر.



وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:





محمد من مجسر الأمانة الى الكيلاني



مجسر فلسطين وشارع بور سعيد



القناة بين نصب الشهيد وشارع الثورة المؤدي الى الجوادر



فلسطين المقطع المجاور لنصب الشهيد والعاب السندباد



الازقة بين نفق النداء وشارع صفي الدين الحلي ومجسر المستنصرية



الجمهورية وشارع عمر وشارع الكيلاني



نفق وجسر ومجسر باب المعظم



حيفا وجسر السنك وجسر الجمهورية



ازقة البتاوين والنضال وشارع الصناعة



وازقة العلاوي



14 تموز لغاية تقاطع حديقة الزوراء ونفق العلاوي



مجسر اليرموك



المصافي وجسر الطابقين



الجسر الدوار وسريع الموصل







ويبدو أن الأثر الأكبر لتراجع الازدحامات جاء بسبب جلوس المواطنين في منازلهم وتأجيل جميع المشاوير والاعمال والمعاملات والمراجعات الى دوائر الحكومة بسبب الصيام، وسط توقعات بان تعود مستويات الازدحامات لمستويات اكبر بعد أيام عيد الفطر.وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:محمد من مجسر الأمانة الى الكيلانيمجسر فلسطين وشارع بور سعيدالقناة بين نصب الشهيد وشارع الثورة المؤدي الى الجوادرفلسطين المقطع المجاور لنصب الشهيد والعاب السندبادالازقة بين نفق النداء وشارع صفي الدين الحلي ومجسر المستنصريةالجمهورية وشارع عمر وشارع الكيلانينفق وجسر ومجسر باب المعظمحيفا وجسر السنك وجسر الجمهوريةازقة البتاوين والنضال وشارع الصناعةوازقة العلاوي14 تموز لغاية تقاطع حديقة الزوراء ونفق العلاويمجسر اليرموكالمصافي وجسر الطابقينالجسر الدوار وسريع الموصل