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توفير 22 ألف فرصة عمل جديدة
محليات
2025-03-10 | 03:16
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
3,232 شوهد
السومرية
نيوز ـ محليات
توقع فريق التواصل الحكومي، اليوم الاثنين، أن تتمكن منصة مبادرة "ريادة" من توفير 22 ألف فرصة عمل، فيما بلغ عدد المسجلين فيها 379 ألفاً و681 شاباً .
وقال رئيس فريق التواصل الحكومي
عمار
منعم
إن "عدد المسجلين توزع بواقع 7 آلاف و646 مسجلاً في كانون الثاني الماضي، و372 ألفاً و35 مسجلاً خلال شباط الماضي، مشيراً إلى أنها نفذت 474 دورة خلال الشهرين الماضيين بواقع 244 دورة في كانون الثاني و230 دورة في شباط وبنسبة 22 بالمئة، بحسب الصحيفة الرسمية".
وبين أن "عدد المتدربين المقبولين بلغ 9656 متدرباً وزعوا بواقع 4729 خلال الشهر الأول من هذا العام و4927 خلال الشهر الثاني وبنسبة 22 بالمئة"، لافتاً إلى أن "7082 شاباً أنهوا التدريب توزعوا بواقع 3142 خلال كانون الثاني و3940 في شباط وبنسبة 28 بالمئة، نجح منهم 2708 شاباً وبنسبة 16 بالمئة، في حين بلغت استمارات الجدوى 2717 استمارة وبنسبة 16 بالمئة".
وأوضح، أن المبادرة استكملت 104 قروض خلال شباط الماضي وبنسبة 1 بالمئة، فيما تم ترويج 18 ألفاً و973 قرضاً خلال الشهر نفسه"، مؤكداً أن "المشاريع القائمة التي نفذت الشهر الماضي بلغت 230 مشروعاً وبنسبة 2 بالمئة، والتي حققت 471 فرصة عمل للمتقدمين على المبادرة وبنسبة 2 بالمئة، فضلاً عن أن نسبة الإنجاز بلغت 138 بالمئة خلال الشهر الماضي."
وتوقع: "نهاية العام الحالي أن يكون عدد المدربين 300 مدرب و30 ألف مسجل جديد في المنصة وإجراء 2200 دورة وقبول 44 ألف متدرب وإكمال
تدريب
25 ألفاً ونجاح 17 ألف متدرب وإعداد 17 ألف استمارة جدوى وإكمال 15 ألف قرض وترويج 17 ألف قرض آخر، وتوفير 22 ألف فرصة عمل و10 آلاف مشروع قائم".
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