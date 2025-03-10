لا ألبسة كلاسيكية في كردستان اليوم.. الشراويل تملأ الشوارع والعقال العربي حاضر (فيديو)

واقر إقليم في العام 2012 العاشر من آذار/ مارس من كل عام موعدا لإرتداء هذا الزي للحفاظ على أصالة وتقاليد الشعب الكردي وموروثه القومي، لكن الاحتفاء لم يقتصر على الزي الكردي، ويتضمن ارتداء الاشوريين لزيهم على سبيل المثال، ويتم الاحتفاء بهذا اليوم بارتداء الزي القومي التراثي والخروج به في الأسواق والمتنزهات والشوارع بل وحتى في الدوائر الرسمية.والملفت، ان رئيس حكومة إقليم مسرور بارزاني، نشر مقطع فيديو عن المناسبة يتضمن العقال وزي الجنوبية التي ترتدي عباءة الرأس السوداء، فيما علق عليه بالقول: يوم الزي القومي يظهر التنوع الثقافي والتعايش السلمي في إقليم كردستان".