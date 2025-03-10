انتعاش "الجبايش والحويزة وأبو خصاف".. الموارد: الأمطار زادت الخزين المائي 200 مليون

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، إن "الأمطار الأخيرة تم تخزينها في منظومات السيطرة الخزنية، مما أدى إلى تحقيق زيادة ملحوظة في المخزون المائي بلغت 200مليون م3 توزعت مناصفة بين السدود والخزانات وخزان الثرثار".وبينت، أن "هذه الأمطار أمنت رية كاملة لكافة الأراضي الزراعية والمحاصيل وحتى البساتين، كما أنتعش الخزين المائي في مناطق الأهوار بشكل واضح كالجبايش والأهوار ومنطقة أبو خصاف في هور الحويزة".وأضافت، أن "هذه الخطوة ستساهم في تعزيز الاحتياطيات المائية وتأمين إمدادات المياه للاستخدامات المختلفة، بما في ذلك الزراعة والصناعة والاستهلاك المنزلي، كما أكدت على أهمية الاستمرار في تطوير البنية التحتية للمياه وزيادة كفاءة استخدامها لمواجهة أي نقص محتمل في المستقبل".