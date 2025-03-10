أمطار في هذه المناطق والانواء تصدر تحذيرا

نيوز – محلي

أعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم الاثنين، عن المناطق التي ستشهد تساقطاً للامطار، فيما أصدرت تحذيرا جديدا.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ نيوز، ان "هناك زيادة في كثافة السحب الركامية مع فرص لتساقط الامطار الرعدية مساء اليوم الاثنين"، مبينة ان "الامطار التي ستسقط الليلة في محافظات ودهوك والموصل والسليمانية وبغداد وديالى وواسط وكركوك وصلاح الدين ومناطق متفرقة من مدن النجف والديوانية وبابل وكربلاء والسماوة وجنوب غرب البلاد وشمال الناصرية".

كما أصدرت الهيئة تحذيرا تضمن ان "المنطقة المؤشرة باللون الاحمر تشير الى وجود غيوم عواصف رعدية التي تؤثر على الطيران وتتحرك بالأتجاه الشرقي، وتكون غير متغيرة".