التربية تُطلق خدمة منح الإجازة للمؤسسات التعليمية الأهلية الكترونياً

وذكر بيان للوزارة ورد لـ نيوز، أن "المديرية العامة للتعليم العام والاهلي والاجنبي أطلقت خدمة منح الاجازة للمؤسسات التعليمية الاهلية الكترونياً عبر منصة اور الحكومية للعام الدراسي ٢٠٢٥ وحسب الضوابط الوزارية، علما ان التقديم يبدأ بتأريخ ( ٢٠٢٥/٣/١٠ ) ولغاية ( ٢٠٢٥/٥/٣١)".