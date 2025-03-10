مدير بلدية البصرة يهدد بالسلاح ببصمة صوتية.. ولجنة نيابية تقرر استضافته

نيوز – محلي

هدد مدير بلدية محافظة فراس عبد الخالق عمران، بالسلاح لكل موظف يتغيب من دون انذار، فيما قررت الخدمات النيابية استضافته.

وجاء في كتاب الخدمات الذي ورد لـ نيوز، انه " طبيقاً لدورنا الرقابي المنصوص عليه في المادة (61 / ثانياً ) وقانون وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018 ، قررت اللجنة استضافة فراس عبدالخالق مدير بلدية يوم الخميس المقبل".

فيما اكد مصدر مطلع ان "الاستضافة جاءت بعد تسريب بصمة صوتية لمدير بلدية هدد فيها الموظفين المتغيبين بعقوبات تصل الى السلاح".