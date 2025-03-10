بغداد تسجل ثلاث حالات انتحار اليوم

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، "انتحار شاب باسلوب شنق نفسه ضمن منطقة شهداء السيدية ولم تعرف اسباب الانتحار".

وأضاف المصدر أنه "تم تسجيل انتحار فتاة باسلوب شنق داخل غرفتها ضمن منطقة الاعظمية ولم تعرف اسباب الانتحار"، مشيرا الى "انتحار شاب يعمل منتسبا في الداخلية بصفة عقد باسلوب اطلاق النار على نفسه من سلاح نوع مسدس داخل داره ضمن منطقة الشعب".