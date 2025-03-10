بغداد.. اغلاق ست ساحات غير رسمية

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الاثنين، عن اغلاق ست ساحات غير رسمية واعتقال أربعة متهمين.

وقالت القيادة في بيان، "حرصاً منا على الممتلكات العامة والخاصة، وضمن الخطة الامنية الخاصة بشهر رمضان المبارك، تواصل متابعة الساحات قيادتنا بإسناد تشكيلات الفرقة (الاولى، الثانية) شرطة اتحادية واجبات التفتيش للكراجات الغير مجازة، حيث تمكنت من غلق (6) "كراجات" غير رسمية".

وأضاف البيان أنه "تم اعتقال اربعة مخالفين اقدموا على استغلال الطرق والارصفة واستخدامها كساحات "لوقوف العجلات" واخذ المبالغ المالية من المواطنين بطرق غير شرعية وذلك ضمن منطقتي "الكرادة، المنصور" بجانبي والرصافة".