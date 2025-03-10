زيدان: تأسيس رابطة القاضيات العراقية أحد إنجازاتنا المهمة

اعتبر رئيس مجلس الاعلى فائق زيدان، الاثنين، أن تأسيس القاضيات العراقية هو أحد الانجازات المهمة التي أظهرت قدرة العراقية على تحمل المسؤولية.

وقال زيدان احتفالية ذكرى تأسيس القاضيات العراقية والذي يتزامن مع عيد والاحتفال باليوم للقاضيات، إن "تأسيس القاضيات العراقية هو أحد إنجازاتنا المهمة التي أظهرت قدرة العراقية على تحمل المسؤولية والمساهمة الفاعلة في منظومة القضاء".

وأضاف أن "وجودكم في هذا المجال رسالة للعالم أن العراقية قادرة على تبوء مختلف المناصب والمهام في جميع المجالات".

وتابع "بهذه المناسبة نجدد العهد باستمرار اهتمامنا ورعايتنا للمرأة القاضية من حيث زيادة اعدادهن وكذلك ترقيتهن إلى المناصب الاعلى ايماناً منا بقدرات الزميلات القاضيات على العطاء القضائي".