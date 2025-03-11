بالصور.. حادث مروع لمجموعة من السيارات في حلبجة

نيوز – محلي

تسبب حادث مروري، فجر اليوم الثلاثاء، الى وفاة ثلاثة اشخاص واصابة اخرين بجروح خطيرة في .

وقال مراسل نيوز، ان "حادثا مروريا بين عدد من السيارات أدى الى وفاة ثلاثة اشخاص على الفور واصابة اخرين بجروح خطيرة في مدينة حلبجة".

وأضاف انه "تم نقل المصابين الى مستشفى لتلقي العلاج والجثث الى دائرة الطب العدلي".