بالصور في كركوك.. أمطار غزيرة وسيول تداهم الشوارع

شهدت محافظة كركوك، الثلاثاء، هطول أمطار غزيرة وسيول تسببت في عرقلة حركة المرور وإلحاق أضرار بالممتلكات.

وباشرت فرق الدفاع المدني عمليات الإنقاذ لحماية الأرواح وتقليل حجم الأضرار، كما قامت الفرق بالتنسيق مع الجهات المختصة في المحافظة، بفتح منهولات تصريف مياه الأمطار في الشوارع الرئيسية. أدناه صور متداولة من ..