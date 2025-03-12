اغلاق جسر الشهداء وسط بغداد مؤقتا لأغراض الصيانة



نيوز ـ محليات





أعلنت العامة، اليوم الاربعاء، عن قطع الشهداء وسط العاصمة لمدة أسبوع.





وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم قطع الشهداء لمدة سبعة أيام لصيانة المجسر (قشط وأكساء و توسعة واستبدال مفاصل)".

وتابع، انه "لوجود أعمال صيانة من قبل كوادر وزارة الأعمار والإسكان تم قطع المجسر لمدة سبعة ايام".