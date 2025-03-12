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اول تعليق روسي على مقترح وقف الحرب مع أوكرانيا
محليات
2025-03-12 | 06:43
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,562 شوهد
السومرية
نيوز ـ دوليات
أعلنت روسيا، اليوم الأربعاء، أنها تريد أن تطلعها
الولايات المتحدة
على نتائج المحادثات الأميركية الأوكرانية في السعودية، قبل التعليق على ما إذا كان وقف إطلاق النار المقترح لمدة شهر مقبولا لدى
روسيا
.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين: "لدينا اتصالات متوقعة مع الأميركيين في الأيام المقبلة، ونعوّل عليها للحصول على معلومات كاملة بشأن المقترح.
وأضاف بيسكوف أنه لا يستبعد إمكانية إجراء مكالمة هاتفية بين الرئيسين الرويب
فلاديمير
بوتين
والأميركي
دونالد
ترامب، التي أشار إلى إمكانية الإعداد لها سريعا جدا إذا لزم الأمر.
وعقدت
الولايات المتحدة
وأوكرانيا مباحثات في السعودية، بهدف إزالة الخلاف بين
ترامب
ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات.
وفي ختام المحادثات، أعلنت أوكرانيا موافقتها على مقترح أميركي بهدنة 30 يوما في الحرب مع روسيا، بينما أعلنت
واشنطن
بدورها استئناف دعمها العسكري الذي كان محوريا في مساعدة كييف لمواجهة
روسيا
.
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