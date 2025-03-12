اول تعليق روسي على مقترح وقف الحرب مع أوكرانيا

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين: "لدينا اتصالات متوقعة مع الأميركيين في الأيام المقبلة، ونعوّل عليها للحصول على معلومات كاملة بشأن المقترح.وأضاف بيسكوف أنه لا يستبعد إمكانية إجراء مكالمة هاتفية بين الرئيسين الرويب والأميركي ترامب، التي أشار إلى إمكانية الإعداد لها سريعا جدا إذا لزم الأمر.وعقدت وأوكرانيا مباحثات في السعودية، بهدف إزالة الخلاف بين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات.وفي ختام المحادثات، أعلنت أوكرانيا موافقتها على مقترح أميركي بهدنة 30 يوما في الحرب مع روسيا، بينما أعلنت بدورها استئناف دعمها العسكري الذي كان محوريا في مساعدة كييف لمواجهة .