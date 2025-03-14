تفاصيل عملية اغتيال صدام حسين من قبل وزير العمل

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
أهل الخطايا
من
08:17 AM
الى
09:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
متظاهرون يقتحمون "برج ترامب" احتجاجا على اعتقال فلسطيني
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-519339-638775392448531241.jpg
تفاصيل عملية اغتيال صدام حسين من قبل وزير العمل
محليات
2025-03-14 | 04:19
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
7,277 شوهد
السومرية
نيوز – محلي
كشف وزير العمل احمد الاسدي، تفاصيل العملية التي كان يخطط لها خلال فترة التسعينات لاغتيال رئيس النظام السابق
صدام
حسين.
وقال الاسدي في تصريح متلفز تابعته
السومرية
نيوز، "كانت لدينا عملية لاغتيال
صدام
حسين عام 1994 ، حيث كان
صدام
يقوم ببناء موقعين الشمالي والجنوبي في
تكريت
وأصبحت بعد ذلك
القصور
الرئاسية الموجودة الان في تكريت".
وأضاف "كان لدي عدد من شباب
البصرة
ضمن تنظيماتي بواقع ثلاثة نقاشين وعمال آخرين"، مشيرا الى ان "جميع العمال في القصر من الكرد او من المحافظات الثلاثة وهي
البصرة
وذي قار وميسان وكان عدد العمال نحو 5000 عامل".
وتابع "وردتني معلومات ان
صدام
يأتي لزيارة
القصور
مرة واحدة بالشهر للاطلاع على العمل، حيث ذهبت انا في شهر آب 1994 ووصلت الى
تكريت
واستطلعت المكان بنفسي"، لافتا الى انه "بعد ذلك ادخلنا الأسلحة المطلوبة مع قالب خشبي في منطقة شارع 40، حيث كنا نتهيء بالتدريج في تنفيذ العملية".
وتابع ان "العملية تنفذ داخل
تكريت
وهناك صعوبات امنية ولوجستية والتيادت الى تأخر تنفيذ العملية عام كامل"، لافتا الى انه "في الـ15 من تشرين الأول عام 1995 اجري استفتاء العبور وهو الاستفتاء على
صدام
حسين، وكانت لدينا شعارات نكتبها على الجدران "كلا كلا أمريكا.. كلا كلا صدام"، حيث كنا نشعر ان امريكا هي من اطالت عمر النظام آنذاك ونعتبرها جزء من النظام".
وذكر ان "احد الشباب وعمره 17 عاما كان يوزع منشورات في
البصرة
والعشار وتم اعتقاله"، لافتا الى انه "اعترف خلال ساعتين عن العملية وعلى اثرها اعتقل 16 من الشباب مع كشف العملية بشكل تام، حيث تم اعدام جميع المعتقلين".
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مقالات ذات صلة
صدام حسين حي في السجن.. ما علاقته بـAL؟
10:32 | 2025-01-13
حماس: سننشر قوائم أسماء الاسرى قبل كل يوم من عملية التبادل
06:16 | 2025-01-18
الشركة والمخرج نفيا العمل.. ما حقيقة مسلسل "الحفرة" التي تتعلق بصدام حسين؟
06:43 | 2025-01-28
وزير العمل: وجود العمالة السورية في العراق غير قانوني ومعظمهم دخلوا عبر التهريب
06:55 | 2025-03-13
صدام
اغتيال
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بالفيديو.. لحظة اغتيال الصحفي ليث محمد رضا
أمن
33.1%
13:24 | 2025-03-12
بالفيديو.. لحظة اغتيال الصحفي ليث محمد رضا
13:24 | 2025-03-12
توضيح رسمي بشان مقتل الصحفي ليث محمد رضا
أمن
23.19%
12:56 | 2025-03-12
توضيح رسمي بشان مقتل الصحفي ليث محمد رضا
12:56 | 2025-03-12
مع الاغلاق.. خبر يخص الدولار
اقتصاد
23.18%
10:24 | 2025-03-12
مع الاغلاق.. خبر يخص الدولار
10:24 | 2025-03-12
تفاصيل جديدة عن حالة الفنان عادل إمام الصحية
فن وثقافة
20.53%
06:08 | 2025-03-13
تفاصيل جديدة عن حالة الفنان عادل إمام الصحية
06:08 | 2025-03-13
المزيد
أحدث الحلقات
ناس برمضان
باب الشيخ بغداد - الحلقة ١٣ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-13
ناس برمضان
باب الشيخ بغداد - الحلقة ١٣ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-13
من الأخير
خالد شواني - حلقة ١٣ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-13
من الأخير
خالد شواني - حلقة ١٣ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-13
ليلة رمضانية
حسين السعبري - الحلقة ١٣ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-13
ليلة رمضانية
حسين السعبري - الحلقة ١٣ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-13
قطع وريد
الحلقة ١٣ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-13
قطع وريد
الحلقة ١٣ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-13
بال 90
من قضاء المدائن الكَاع تنكَلب..واني ما انكَلب.. منو اني؟ - الحلقة ١٣ | الموسم 3
15:00 | 2025-03-13
بال 90
من قضاء المدائن الكَاع تنكَلب..واني ما انكَلب.. منو اني؟ - الحلقة ١٣ | الموسم 3
15:00 | 2025-03-13
أهل الخطايا
الحلقة ١٣ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-13
أهل الخطايا
الحلقة ١٣ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-13
هاتوا الفوانيس
هاتوا الفوانيس 13-3-2025 | الموسم 2
14:00 | 2025-03-13
هاتوا الفوانيس
هاتوا الفوانيس 13-3-2025 | الموسم 2
14:00 | 2025-03-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-13
العراق في دقيقة
13-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-13
العراق في دقيقة
13-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-13
زار رمضان
مثال المرأة العراقية الحديدية في سوق الحرية الثانية - الحلقة ١٣ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-13
زار رمضان
مثال المرأة العراقية الحديدية في سوق الحرية الثانية - الحلقة ١٣ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-13
الأكثر مشاهدة
ناس برمضان
باب الشيخ بغداد - الحلقة ١٣ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-13
ناس برمضان
باب الشيخ بغداد - الحلقة ١٣ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-13
من الأخير
خالد شواني - حلقة ١٣ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-13
من الأخير
خالد شواني - حلقة ١٣ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-13
ليلة رمضانية
حسين السعبري - الحلقة ١٣ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-13
ليلة رمضانية
حسين السعبري - الحلقة ١٣ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-13
قطع وريد
الحلقة ١٣ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-13
قطع وريد
الحلقة ١٣ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-13
بال 90
من قضاء المدائن الكَاع تنكَلب..واني ما انكَلب.. منو اني؟ - الحلقة ١٣ | الموسم 3
15:00 | 2025-03-13
بال 90
من قضاء المدائن الكَاع تنكَلب..واني ما انكَلب.. منو اني؟ - الحلقة ١٣ | الموسم 3
15:00 | 2025-03-13
أهل الخطايا
الحلقة ١٣ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-13
أهل الخطايا
الحلقة ١٣ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-13
هاتوا الفوانيس
هاتوا الفوانيس 13-3-2025 | الموسم 2
14:00 | 2025-03-13
هاتوا الفوانيس
هاتوا الفوانيس 13-3-2025 | الموسم 2
14:00 | 2025-03-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-13
العراق في دقيقة
13-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-13
العراق في دقيقة
13-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-13
زار رمضان
مثال المرأة العراقية الحديدية في سوق الحرية الثانية - الحلقة ١٣ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-13
زار رمضان
مثال المرأة العراقية الحديدية في سوق الحرية الثانية - الحلقة ١٣ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-13
اخترنا لك
الكلال ينتعش بسبب الامطار (فيديو)
07:10 | 2025-03-14
لجنة نيابية: لا يوجد اي تقدم ملموس بشأن ملف النازحين
06:56 | 2025-03-14
العراق يفقد 8000 ميغاواط.. والصيف على الأبواب
06:32 | 2025-03-14
شاهد بالصورة.. نائب المبعوث الخاص الامريكي للشرق الأوسط مع برهم صالح
05:49 | 2025-03-14
بالتفصيل.. السيارات الأكثر مبيعا في العراق عام 2024 والألوان المفضلة
05:20 | 2025-03-14
الاتحاد العراقي ينعى رئيس نادي صلاح الدين
04:38 | 2025-03-14
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
استطلاعات
هل تؤيد حضور أحمد الشرع القمة العربية في بغداد؟
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.