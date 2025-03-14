تفاصيل عملية اغتيال صدام حسين من قبل وزير العمل

نيوز – محلي

كشف وزير العمل احمد الاسدي، تفاصيل العملية التي كان يخطط لها خلال فترة التسعينات لاغتيال رئيس النظام السابق حسين.

وقال الاسدي في تصريح متلفز تابعته نيوز، "كانت لدينا عملية لاغتيال حسين عام 1994 ، حيث كان يقوم ببناء موقعين الشمالي والجنوبي في وأصبحت بعد ذلك الرئاسية الموجودة الان في تكريت".

وأضاف "كان لدي عدد من شباب ضمن تنظيماتي بواقع ثلاثة نقاشين وعمال آخرين"، مشيرا الى ان "جميع العمال في القصر من الكرد او من المحافظات الثلاثة وهي وذي قار وميسان وكان عدد العمال نحو 5000 عامل".

وتابع "وردتني معلومات ان يأتي لزيارة مرة واحدة بالشهر للاطلاع على العمل، حيث ذهبت انا في شهر آب 1994 ووصلت الى واستطلعت المكان بنفسي"، لافتا الى انه "بعد ذلك ادخلنا الأسلحة المطلوبة مع قالب خشبي في منطقة شارع 40، حيث كنا نتهيء بالتدريج في تنفيذ العملية".

وتابع ان "العملية تنفذ داخل وهناك صعوبات امنية ولوجستية والتيادت الى تأخر تنفيذ العملية عام كامل"، لافتا الى انه "في الـ15 من تشرين الأول عام 1995 اجري استفتاء العبور وهو الاستفتاء على حسين، وكانت لدينا شعارات نكتبها على الجدران "كلا كلا أمريكا.. كلا كلا صدام"، حيث كنا نشعر ان امريكا هي من اطالت عمر النظام آنذاك ونعتبرها جزء من النظام".

وذكر ان "احد الشباب وعمره 17 عاما كان يوزع منشورات في والعشار وتم اعتقاله"، لافتا الى انه "اعترف خلال ساعتين عن العملية وعلى اثرها اعتقل 16 من الشباب مع كشف العملية بشكل تام، حيث تم اعدام جميع المعتقلين".