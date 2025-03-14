مقرهم حسينية.. اعتقال 17 متهماً بالانتماء لحركات دينية منحرفة بميسان

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، أنه "انسجاماً مع توجيهات قائد شرطة اللواء الحقوقي لفته فاخر المحمداوي، وبناءً على توفر معلومات تفيد بتواجد مجموعة تتخذ من احدى الحسينيات الدينية مقرا لها، لتمارس سلوكيات دينية منحرفة، شرعت قوة امنية من قسم شرطة والشرطة الإتحادية ومفارز جهاز الامن الوطني وقاطع شرطة النجدة إلى المكان المقصود وبعد تطويق المنطقة ومداهمة المكان تمكنت من القاء القبض على (17) متهماً ممن يشتبه بانتمائهم إلى حركات دينية سلوكية منحرفة".وأضافت، انه "تم عرض الأوراق التحقيقية على القاضي المختص ولسلامة التحقيق قرر توقيفهم وفق المادة 372 وإحالتهم إلى الجهات التحقيقية المختصة".